Le indagini sul delitto di Garlasco si concentrano nuovamente sugli elementi già raccolti, con particolare attenzione alle intercettazioni ottenute dai sistemi di ascolto ambientale ai coniugi Sempio. In queste registrazioni, uno dei due afferma: “È colpa mia…”, frase che viene analizzata dagli investigatori nel nuovo corso delle verifiche. Le autorità continuano a esaminare i dettagli già noti, puntando a chiarire le responsabilità legate al caso.

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco riportano l’attenzione su elementi già acquisiti e oggi nuovamente esaminati dagli investigatori. Tra i punti valutati figurano intercettazioni telefoniche, ricostruzioni degli orari e documenti che potrebbero incidere sulla lettura dei fatti avvenuti il 13 agosto 2007. Al centro delle verifiche ci sono spostamenti, alibi e dichiarazioni rese nel corso degli anni. Gli inquirenti stanno confrontando le versioni fornite dai soggetti coinvolti con quanto emergerebbe da analisi e riscontri aggiornati. In questo contesto, anche dettagli rimasti marginali in passato vengono ora riesaminati. Garlasco: cosa emerge dalle intercettazioni dei coniugi Sempio.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, le intercettazioni ai coniugi Sempio: “È colpa mia…”

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Garlasco, le intercettazioni ai coniugi Sempio: “È colpa mia…” #garlasco

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