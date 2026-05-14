Il giudice Vitelli, che nel processo di primo grado assolse Alberto Stasi, ha dichiarato che l’alibi dell’imputato era solido e che non c’era un movente chiaro. Ha inoltre affermato che la detenzione in carcere di Stasi risultava essere ingiustificata. Durante un intervento pubblico, il giudice ha spiegato che ci sono ragioni sufficienti per nutrire dubbi sulla responsabilità dell’imputato nell’omicidio contestato. Le sue parole sono state accompagnate dalla diffusione di un video in cui si esprimeva in questi termini.

Così il giudice Vitelli che assolse Alberto Stasi in primo grado: “Era ed è ragionevole dubitare che Alberto Sassi sia stato il vero responsabile dell'omicidio. È ragionevole dubitare perché ha un alibi verificato e accertato in primo grado dai miei periti. Nel cuore della mattinata lui ha davvero l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, giudice Vitelli che assolse Stasi in 1º grado: “Alibi forte, non c’è movente, intollerabile averlo in carcere” – VIDEO

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