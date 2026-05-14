Furto aggravato di energia elettrica in Irpinia | il processo si chiude per un vizio di procedibilità

A Sant’Angelo dei Lombardi, in Alta Irpinia, un controllo effettuato a gennaio 2024 ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario per furto aggravato di energia elettrica. Il caso riguarda un’accusa rivolta a una persona per aver manomesso il contatore. Tuttavia, il processo si è concluso con una decisione di chiusura per un vizio di procedibilità, senza ulteriori approfondimenti giudiziari.

A Sant’Angelo dei Lombardi, in Alta Irpinia, un controllo eseguito nel gennaio del 2024 porta all’apertura di un procedimento per furto aggravato di energia elettrica. Sotto accusa finisce un uomo di 46 anni, residente nel comune irpino.Secondo l’impostazione accusatoria, tra il febbraio del 2019.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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