Dopo un tamponamento avvenuto a Camaiore, un video di sorveglianza ha ripreso il momento in cui il conducente si allontana dalla scena senza fermarsi. Le immagini mostrano il veicolo coinvolto e le persone presenti sul luogo, tra cui alcuni pedoni che erano nelle vicinanze. La fuga ha sollevato interrogativi sulla possibilità che altri testimoni abbiano assistito all’incidente e sulle circostanze che hanno permesso al conducente di allontanarsi senza essere immediatamente individuato.

? Domande chiave Come ha fatto il conducente a fuggire senza essere visto?. Chi sono i pedoni che hanno rischiato il peggio durante il sorpasso?. Come hanno fatto le telecamere a rintracciare la Renault Clio?. Quali sanzioni dovrà affrontare il ventitreenne per la sua fuga?.? In Breve Incidente avvenuto alle 3 di notte tra via Secco e viale Bernardini.. Conducente di Renault Clio viareggino ha sorpassato pedoni prima dello scontro.. Polizia locale di Camaiore e Pietrasanta hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza.. Il ventitreenno rintracciato dovrà rispondere delle violazioni commesse nella zona Versilia.. Alle 3 di notte di una domenica passata, l’incrocio tra via Secco e viale Bernardini a Camaiore è stato teatro di un violento impatto causato da una manovra pericolosa che ha coinvolto un ventenne residente in zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga dopo il tamponamento a Camaiore: video sorveglianza lo individua

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