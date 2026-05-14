Frosinone festa nella piazza dello Scalo per la Serie A | il programma completo

Sabato 16 maggio, a partire dalle 18, il piazzale dello Scalo a Frosinone sarà il luogo di una festa organizzata dal Comune per celebrare la promozione della squadra locale in Serie A. L’evento, intitolato “La festa della città”, si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà i residenti e i tifosi. La manifestazione prevede momenti di intrattenimento e di aggregazione per i partecipanti, che si riuniranno per festeggiare questa qualificazione storica.

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Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 18, il piazzale dello Scalo ospiterà “La festa della città”, evento promosso dal Comune di Frosinone per celebrare la promozione del Frosinone Calcio in Serie A.Il programma della serataLa manifestazione inizierà alle 18.45 con il DJ set di apertura di Alex. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Frosinone, festa promozione Serie A alla nuova piazza della Stazione: scattano divieti e viabilità modificataLa location scelta per i festeggiamenti del Frosinone Calcio in Serie A è la nuova piazza dello scalo. Frosinone in Serie A, i preparativi per la festa nella piazza dello Scalo: il Comune istituisce tre linee per le navetteConto alla rovescia per la festa del Frosinone in Serie A, dove società e squadra saranno omaggiati dalla città per la neo promozione. L'appuntamento per tutti è dalle ... ilmessaggero.it Frosinone promosso in A: la città si prepara per la festaL'appuntamento per tutti i tifosi del Frosinone è sabato dalle 18.30 nella nuova piazza dello Scalo. Dopo la lunga festa di venerdì ... msn.com