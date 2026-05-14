Frosinone due espulsioni eseguite dalla Polizia | accompagnati nei CPR di Potenza e Roma
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha portato a termine due operazioni che hanno portato all'accompagnamento di due cittadini stranieri verso i Centri di permanenza per il rimpatrio. Gli agenti hanno eseguito due espulsioni nel territorio della provincia di Frosinone, con trasferimenti rispettivamente presso i CPR di Potenza e Roma. Le operazioni sono state condotte senza incidenti e hanno coinvolto persone già sottoposte a provvedimenti di espulsione.
La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha eseguito due provvedimenti di accompagnamento e trattenimento presso Centri di permanenza per il rimpatrio nei confronti di altrettanti cittadini stranieri presenti sul territorio della provincia di Frosinone.Nel primo caso, il Questore ha dato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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