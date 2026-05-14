Frosinone due espulsioni eseguite dalla Polizia | accompagnati nei CPR di Potenza e Roma

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha portato a termine due operazioni che hanno portato all'accompagnamento di due cittadini stranieri verso i Centri di permanenza per il rimpatrio. Gli agenti hanno eseguito due espulsioni nel territorio della provincia di Frosinone, con trasferimenti rispettivamente presso i CPR di Potenza e Roma. Le operazioni sono state condotte senza incidenti e hanno coinvolto persone già sottoposte a provvedimenti di espulsione.

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La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha eseguito due provvedimenti di accompagnamento e trattenimento presso Centri di permanenza per il rimpatrio nei confronti di altrettanti cittadini stranieri presenti sul territorio della provincia di Frosinone.Nel primo caso, il Questore ha dato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stretta sull’immigrazione irregolare Espulsioni eseguite a Frosinone Tu cosa ne pensi #Frosinone Sullo stesso argomento Frosinone, due espulsioni per irregolarità: ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorniNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha notificato due decreti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri. Frosinone, due espulsioni eseguite dalla Polizia: trasferiti nei CPR di Potenza e RomaProvvedimenti del Questore nei confronti di un cittadino colombiano e di un cittadino gambiano con precedenti penali e irregolari sul territorio: intensificati i controlli contro l’immigrazione clande ... tunews24.it Spaccio, lesioni e falsificazione di monete: due stranieri espulsiOperazioni della Polizia di Stato su disposizione del Questore: coinvolti un colombiano e un gambiano con precedenti penali e di polizia ... ciociariaoggi.it