Frosinone danneggia una cabina in via Marittima | denunciato cittadino comunitario

A Frosinone, un cittadino comunitario già conosciuto dalle forze dell’ordine è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver danneggiato una cabina telefonica in via Marittima. L’intervento è avvenuto dopo la segnalazione di un episodio di danneggiamento. La persona coinvolta è stata identificata e portata in ufficio per le verifiche del caso. Non sono stati riportati altri dettagli sull’accaduto o sui motivi del gesto.

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La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un cittadino comunitario già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di danneggiamento.L’intervento è scattato nel corso dei consueti controlli del territorio effettuati dalla Squadra Volante, dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Frosinone, danneggia un’auto nella notte: denunciato 21ennePersonale della Polizia di Stato a Frosinone ha denunciato un 21enne per danneggiamento al termine di un intervento effettuato nella nottata appena... Danneggia una cabina di rete in via Marittima: denunciatoL’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe agito in evidente stato di alterazione psicofisica. Intervento della polizia di Stato a seguito di una segnalazione diramata dalla Sala Operativa della ... ciociariaoggi.it