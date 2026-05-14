Cade da una scala ad Alatri Tommaso Pantanella muore a 58 anni dopo due giorni di agonia

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 58 anni è deceduto dopo essere caduto da una scala mentre sistemava una tenda sul terrazzo. L’incidente è avvenuto ad Alatri e l’uomo è stato soccorso immediatamente, ma le ferite riportate sono risultate letali. È stato trasferito in ospedale, dove è rimasto in coma per due giorni prima di perdere la vita. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente.

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Stava sistemando una tenda sul terrazzo quando è caduto: dopo il volo di tre metri è scattato l'allarme e Tommaso Pantanella è stato trasportato al Gemelli, dove è morto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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