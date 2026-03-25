Tromba d' aria nella Bassa Parmense vento forte in città
Nella serata di mercoledì 25 marzo, una tromba d'aria si è abbattuta su diverse località della Bassa Parmense, tra cui Castell'Aicardi, Parola, Fidenza, San Secondo e Busseto. Il vento ha causato danni e disagi in varie zone, interessando le aree interessate dall'evento atmosferico. Sono state attivate le forze di soccorso e i rilievi sono ancora in corso per valutare l'entità dei danni.
Una tromba d'aria ha colpito la Bassa Parmense - in particolare tra Castell'Aicardi, Parola, Fidenza, Parola, San Secondo e Busseto - nella serata di mercoledì 25 marzo. In città il vento forte ha interessato diverse località a partire dalle ore 21.30. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Via Verdi a Parma: una zona abbandonata al degrado. Tra immobili sfitti e insicurezza, ora spuntano anche i coltelli" . 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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