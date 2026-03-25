Tromba d' aria nella Bassa Parmense vento forte in città

Nella serata di mercoledì 25 marzo, una tromba d'aria si è abbattuta su diverse località della Bassa Parmense, tra cui Castell'Aicardi, Parola, Fidenza, San Secondo e Busseto. Il vento ha causato danni e disagi in varie zone, interessando le aree interessate dall'evento atmosferico. Sono state attivate le forze di soccorso e i rilievi sono ancora in corso per valutare l'entità dei danni.