Francesca Tocca all'Eurovision 2026 mentre l'ex Todaro si gioca la finale al GF Vip del 19 maggio

Francesca Tocca si esibirà all’Eurovision 2026 come ballerina durante la performance di Sal Da Vinci. Nel frattempo, un ex concorrente di un reality show si sta preparando alla finale di un noto programma televisivo il 19 maggio. La ballerina ha già partecipato a diverse occasioni sul palco di eventi musicali di rilievo, mentre l’altro protagonista si sta giocando la possibilità di vincere una delle ultime puntate del reality.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Brilla sul palco dell’Eurovision 2026 Francesca Tocca, ballerina che accompagna l’esibizione di Sal Da Vinci. Nel frattempo, anche l’ex marito Raimondo Todaro è in tv, in attesa della finale del GF Vip del 19 maggio. L’ex ballerina di Amici, invece, tornerà a ballare sul palco di ESC durante la finalissima di sabato 16 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate GF Vip, Raimondo Todaro si confessa (inaspettatamente) su Francesca ToccaAl Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro si racconta, parlando del rapporto con l’ormai ex Francesca Tocca. “Voglio dirvi di Francesca Tocca”. Raimondo Todaro, lacrime per tutti al GF VipNella casa del Grande Fratello Vip le emozioni non mancano mai, ma questa volta il pubblico ha assistito a qualcosa di profondamente diverso. Temi più discussi: Chi è Francesca Tocca, ex di Raimondo Todaro e oggi ballerina per Sal Da Vinci all'Eurovision; A Eurovision 2026 Sal Da Vinci porta Francesca Tocca sul palco: non cambia la canzone ma la coreografia; Francesca Tocca, la ballerina-sposa di Sal Da Vinci, ex di Raimondo Todaro; Che scuola ha fatto Francesca Tocca e che titolo di studio ha. Barbara Pedrazzoli, chi è la stilista dell’abito da sposa indossato da Francesca Tocca all’Eurovision 2026 x.com Francesca Tocca con Sal Da Vinci all’Eurovision: chi ha firmato l’abito da sposa con la gonna tricoloreFrancesca Tocca è la ballerina che ricopre i panni della sposa nella performance sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 ... fanpage.it Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, chi ha firmato l’abito da sposa con la gonna tricolore di Francesca ToccaAll’Eurovision 2026 con Sal Da Vinci, Francesca Tocca incanta con un abito da sposa couture: bianco, trasformabile e con un sorprendente interno tricolore ... dilei.it