Fontana a Foti | difesa dei fondi UE contro tagli e centralizzazione
Un dibattito si è aperto sulla gestione dei fondi europei, con particolare attenzione alle risorse del programma Horizon e alle modalità di distribuzione. Le decisioni relative ai tagli e alla centralizzazione stanno creando incertezze tra le imprese lombarde, che temono ripercussioni su settori come ricerca e innovazione. La questione riguarda anche come verranno influenzate le aziende locali e quali settori saranno più colpiti dai cambiamenti in atto.
?? Punti chiave Come influirà la gestione del fondo Horizon sulle imprese lombarde? Quali settori rischiano i tagli più pesanti ai fondi europei? Perché Fontana chiede al Governo di intervenire contro Bruxelles? Cosa accadrà ai progetti locali se la gestione diventasse centralizzata??? In Breve Fontana critica gestione autonoma Commissione europea sul fondo Horizon a Roma. Lombardia chiede ripristino importi economici previsti nel precedente settennato. Protezione richiesta per fondi PAC agricolt .🔗 Leggi su Ameve.eu
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