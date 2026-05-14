Fontana a Foti | difesa dei fondi UE contro tagli e centralizzazione

Un dibattito si è aperto sulla gestione dei fondi europei, con particolare attenzione alle risorse del programma Horizon e alle modalità di distribuzione. Le decisioni relative ai tagli e alla centralizzazione stanno creando incertezze tra le imprese lombarde, che temono ripercussioni su settori come ricerca e innovazione. La questione riguarda anche come verranno influenzate le aziende locali e quali settori saranno più colpiti dai cambiamenti in atto.

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