Fondi europei Fontana a Roma | No ai tagli e alla centralizzazione

Il rappresentante della regione si è recato a Roma per esprimere il proprio dissenso riguardo alla proposta di tagli ai fondi europei e alla possibile concentrazione delle risorse nelle mani di un ente centrale. Durante l'incontro, ha ribadito che la regione si oppone a qualsiasi misura che possa compromettere l'autonomia nella gestione delle risorse provenienti dall'Unione europea. La posizione è stata comunicata pubblicamente con l'obiettivo di tutelare gli interessi locali.

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