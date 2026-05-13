Fondi europei Fontana a Roma | No ai tagli e alla centralizzazione
Il rappresentante della regione si è recato a Roma per esprimere il proprio dissenso riguardo alla proposta di tagli ai fondi europei e alla possibile concentrazione delle risorse nelle mani di un ente centrale. Durante l'incontro, ha ribadito che la regione si oppone a qualsiasi misura che possa compromettere l'autonomia nella gestione delle risorse provenienti dall'Unione europea. La posizione è stata comunicata pubblicamente con l'obiettivo di tutelare gli interessi locali.
La Lombardia si schiera contro la riduzione dei fondi europei e il rischio di una gestione centralizzata delle risorse a livello nazionale. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha incontrato a Roma il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti durante un vertice con i governatori delle.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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