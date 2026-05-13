Fondi europei Fontana a Roma | No ai tagli e alla centralizzazione

Da milanotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante della regione si è recato a Roma per esprimere il proprio dissenso riguardo alla proposta di tagli ai fondi europei e alla possibile concentrazione delle risorse nelle mani di un ente centrale. Durante l'incontro, ha ribadito che la regione si oppone a qualsiasi misura che possa compromettere l'autonomia nella gestione delle risorse provenienti dall'Unione europea. La posizione è stata comunicata pubblicamente con l'obiettivo di tutelare gli interessi locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Lombardia si schiera contro la riduzione dei fondi europei e il rischio di una gestione centralizzata delle risorse a livello nazionale. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha incontrato a Roma il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti durante un vertice con i governatori delle.🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Fondi dall'Europa a rischio, la Toscana trema tra tagli di miliardi e centralizzazione: "Così perdiamo voce e risorse"

Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileUna riduzione dei fondi destinati ai luoghi simbolo della Resistenza riaccende il confronto politico a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile.

Temi più discussi: Aree Interne, 14 milioni di euro per il rilancio della Valcamonica; I giovani costruiscono la nuova identità europea; Area Interna Valcamonica: da Regione 14milioni di euro per 33 interventi, Fontana: Risorse per il rilancio; Lega a Bruxelles: Non toccate i nostri fondi.

fondi europei fontana aFondi europei, Fontana a Roma: No ai tagli e alla centralizzazioneNon possiamo accettarlo: il presidente Fontana alza il muro contro i tagli di Bruxelles e chiede al Governo di blindare le risorse per la Lombardia ... milanotoday.it

Missione lombarda a Bruxelles, Fontana: Inaccettabile depotenziare il ruolo delle Regioni attraverso la gestione centralizzata dei fondiLa necessità di rivendicare il ruolo chiave delle Regioni nelle politiche economiche europee, non relegando il loro coinvolgimento a una mera consultazione formale; l’importanza di abbandonare un ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web