Foggia un ponte verso il futuro | arrivano due studenti da Gaza

Due studenti provenienti da Gaza sono arrivati all’Università di Foggia nell’ambito di un programma internazionale di accoglienza. L’ateneo ha avviato un progetto dedicato a facilitare l’inserimento di studenti stranieri provenienti da zone di conflitto. L’obiettivo è offrire loro un’opportunità di studio e di integrazione, mantenendo un focus sulla possibilità di trasformare le esperienze traumatiche in un percorso di riscatto personale.

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? Punti chiave Come potrà l'Università di Foggia trasformare il trauma in riscatto?. Chi ha attivato il programma internazionale per accogliere questi studenti?. Perché l'Ateneo foggiano è stato selezionato tra i poli d'eccellenza?. Quali misure concrete garantiranno l'integrazione dei ragazzi nella comunità locale?.? In Breve Programma Iupals coinvolge 21 poli universitari nazionali per accogliere 72 giovani studenti.. Iniziativa coordinata da Ministero Affari Esteri, Crui e Ministero dell'Università e della Ricerca.. Rettore Lorenzo Lo Muzio gestisce l'inserimento tramite una rete di sostegno specifica.. Progetto mira a trasformare il trauma della fuga in crescita professionale per i ragazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, un ponte verso il futuro: arrivano due studenti da Gaza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'Università di Foggia accoglie due studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di GazaL’Università di Foggia invita gli organi di informazione alla conferenza stampa che si terrà martedì 19 maggio 2026, alle ore 9. Dalla guerra ai libri: 8 studenti di Gaza arrivano a Cagliari? Punti chiave Come cambierà la vita di questi ragazzi tra le aule cagliaritane? Chi sosterrà concretamente il loro percorso logistico e accademico... Temi più discussi: Uni Fg, il corso di laurea in Infermieristica si sposta a Lucera. Pitta: Atto storico e strategico; Progetto europeo Padrion, da Piacenza un ponte verso la parità di genere; Apre a Foggia il primo Shah’s Halal Food d’Italia: il fast food newyorkese sorgerà vicino alla stazione; A Foggia torna il Festival del Nerd, tra cinema e fumetto. FALGIATORE BRUNO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Shah's Halal Food Inaugurazione Shah’s Halal Food New York a Foggia: un ponte tra Stati Uniti e la cittàApertura a Foggia della prima franchising italiana di Shah’s Halal Food New York, che sorgerà in Via Conte Appiano 12, 71121 Foggia FG, un marchio statunitense riconosciuto per qualità certificata, si ... statoquotidiano.it Foggia, sta per lanciarsi da un ponte: due poliziotti lo afferrano, salvato un 25enneAveva il busto ormai oltre la balaustra del ponte e i piedi staccati dal suolo, ma due agenti della questura di Foggia sono riusciti ad afferrarlo in tempo prima che cadesse nel vuoto. Il salvataggio ... lagazzettadelmezzogiorno.it