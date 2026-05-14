Fischnaller abbatte la Cittadella Un Ravenna tutto cuore fa festa

Nel calcio giocato, il Ravenna ha battuto la Cittadella con il risultato di 5-3 ai rigori, dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari. La partita si è svolta a Ravenna, con la formazione locale schierata con un modulo 5-3-2 e diversi cambi nel corso del secondo tempo. La squadra ospite ha concluso la gara con un risultato che ha portato i tifosi a festeggiare.

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Ravenna 1 Cittadella 1 RAVENNA (5-3-2): Poluzzi; Da Pozzo (34’ st Solini), Donati, Esposito, Bianconi, Bani; Lonardi (34’ st Rossetti), Viola (40’ st M. Mandorlini), Tenkorang (20’ st Di Marco); Fischnaller, Motti (20’ st Spini). A disp.: Anacoura, Stagni, Falbo, Okaka, Rrapaj, Calandrini, Corsinelli, Scaringi, Karim, Italeng. All. A. Mandorlini. CITTADELLA (5-3-2): Maniero; D’Alessio (34’ st Diaw), Salvi (23’ st Cecchetto), Redolfi, Zilio, Crialese; Casolari (29’ st Ghezzi), Vita, Amatucci (34’ st Anastasia); Rabbi, Castelli (23’ st Falcinelli). A disp.: Saro, Angeli, Perretta, Rizza, Gobbato, Redolfi, Ignatov, Bunino. All. Iori. Arbitro: Castellone di Napoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fischnaller abbatte la Cittadella. Un Ravenna tutto cuore fa festa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ravenna, impresa in dieci: Fischnaller travolge il Cittadella? Punti chiave Come ha fatto Fischnaller a scardinare la difesa del Cittadella? Perché il pareggio è bastato al Ravenna per passare il turno? Chi... Leggi anche: Fischnaller Si è preso il Ravenna, come Schwoch Si parla di: Fischnaller abbatte la Cittadella. Un Ravenna tutto cuore fa festa. Fischnaller abbatte la Cittadella. Un Ravenna tutto cuore fa festaVeneti salvati a ripetizione dal proprio portiere, poi premiato l’assalto dei giallorossi che passano il turno ... sport.quotidiano.net Ravenna-Cittadella, le pagella: Fischnaller un esempio, Spini un mistero, Viola ora c’èLe pagelle del Ravenna che ha pareggiato (1-1) contro il Cittadella nella partita di ritorno del primo turno nazionale dei playoff (qui cronaca e ... ravennaedintorni.it