Fischnaller abbatte il Maniero Un Ravenna tutto cuore fa festa

Nel match tra Ravenna e Cittadella, il risultato finale è di 1-1, con il Ravenna che si aggiudica i rigori per 5-3. Durante la partita, sono stati effettuati sostituzioni al 34’ e al 40’ del secondo tempo. La formazione del Ravenna ha schierato Poluzzi tra i pali, con Da Pozzo e altri difensori in campo. La squadra ospite ha mostrato un atteggiamento combattivo, facendo festa dopo il pareggio e la vittoria ai rigori.

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