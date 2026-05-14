Fischnaller abbatte il Maniero Un Ravenna tutto cuore fa festa
Nel match tra Ravenna e Cittadella, il risultato finale è di 1-1, con il Ravenna che si aggiudica i rigori per 5-3. Durante la partita, sono stati effettuati sostituzioni al 34’ e al 40’ del secondo tempo. La formazione del Ravenna ha schierato Poluzzi tra i pali, con Da Pozzo e altri difensori in campo. La squadra ospite ha mostrato un atteggiamento combattivo, facendo festa dopo il pareggio e la vittoria ai rigori.
Ravenna 1 Cittadella 1 RAVENNA (5-3-2): Poluzzi; Da Pozzo (34’ st Solini), Donati, Esposito, Bianconi, Bani; Lonardi (34’ st Rossetti), Viola (40’ st M. Mandorlini), Tenkorang (20’ st Di Marco); Fischnaller, Motti (20’ st Spini). A disp.: Anacoura, Stagni, Falbo, Okaka, Rrapaj, Calandrini, Corsinelli, Scaringi, Karim, Italeng. All. A. Mandorlini. CITTADELLA (5-3-2): Maniero; D’Alessio (34’ st Diaw), Salvi (23’ st Cecchetto), Redolfi, Zilio, Crialese; Casolari (29’ st Ghezzi), Vita, Amatucci (34’ st Anastasia); Rabbi, Castelli (23’ st Falcinelli). A disp.: Saro, Angeli, Perretta, Rizza, Gobbato, Redolfi, Ignatov, Bunino. All. Iori. Arbitro: Castellone di Napoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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