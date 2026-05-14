Il 14 maggio, durante una puntata de La Pennicanza condotta da Fiorello e Biggio, è stato trasmesso un messaggio vocale di Sal Da Vinci, attualmente a Vienna per l’Eurovision 2026. La presenza di Da Vinci in diretta è stata annunciata durante la trasmissione, senza ulteriori dettagli sul contenuto del messaggio. La puntata ha visto momenti di intrattenimento e interventi di vari ospiti, con l’attenzione rivolta anche alla partecipazione di Da Vinci all’evento musicale internazionale.

Fiorello e Biggio hanno condotto la puntata di giovedì 14 maggio de La Pennicanza. Non poteva mancare un vocale di Sal Da Vinci (quello vero) che si trova a Vienna per l’Eurovision 2026. Sabato 16 ci sarà la finalissima e Per sempre sì è tra i brani favoriti per la vittoria. Il cantante napoletano però non dimentica gli amici de La Pennicanza, anche perché come lo imita Fiore col papillon gigante non c’è nessuno. Ma sono stati tanti gli argomenti trattati in puntata, a cominciare dalla notizia delle intercettazioni dei vip sulle quali lo showman ha fatto calare la sua ironia. Fiorello e le intercettazioni di Lory Del Santo. Le prime gag di puntata di Fiorello sono dunque dedicate al caso dei calciatori e degli attori spiati: “Un milione di dati rubati da agenti infedeli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, il messaggio di Sal Da Vinci svela tutto

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