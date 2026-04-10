Domenica si giocherà la terza partita della serie tra Tucson Angel Manfredonia e Magna Grecia Castellaneta, con l’obiettivo di determinare la quarta squadra che accederà alle semifinali. In gara 2, Castellaneta ha mantenuto il vantaggio casalingo, approfittando di una Tucson che ha perso compattezza negli ultimi minuti. La sfida di domenica si preannuncia decisiva per il passaggio del turno.

Servirà gara 3 per designare la quarta squadra che approderà in semifinale! Castellaneta in gara 2 ha mantenuto il fattore campo, complice una Tucson che sul più bello si è sciolta come neve al sole. Ora non ci sono più margini: domenica 12.04 sarà una gara da dentro o fuori. Un solo risultato per continuare a correre e inseguire la semifinale! Abbiamo bisogno di tutti voi: servono i nostri tifosi, serve il Paladante come sesto uomo in campo! Facciamo sentire il nostro calore dal primo all’ultimo secondo! . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tucson Angel Manfredonia vs Magna Grecia Castellaneta, domenica è Gara 3

La Tucson Angel Manfredonia a Castellaneta per gara 2?Sabato 4 aprile?18:30?Tensostruttura di Castellaneta La Tucson Angel Manfredonia torna in campo contro Magna Grecia Castellaneta? Dopo il successo...

La Tucson Angel Manfredonia cade nel secondo tempo: Castellaneta rimonta e vince gara 2In un’atmosfera elettrica alla Tensostruttura di Castellaneta, va in scena un capitolo intenso dei playoff di DR1.

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#angelko Pasqua amara per la Angel Manfredonia: tutto rinviato a gara 3 La peggiore Angel della stagione cade a Castellaneta. Ci sarà bisogno di gara 3 per decidere chi affronterà Carovigno in semifinale. MAGNA GRECIA 59 - TUCSON ANGEL 53 Appunta - facebook.com facebook