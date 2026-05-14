Filippa Lagerback sorpresa da una maxi grandinata sul campo da golf

Durante una partita sul campo da golf, il prato è stato improvvisamente coperto da una grande quantità di grandine, trasformando la superficie in una distesa bianca. La grandinata ha colpito l’area in modo intenso e rapido, lasciando tracce evidenti sui tappeti di erba. Un video mostra chiaramente i chicchi che cadono e si accumulano, creando un paesaggio inaspettato. L’evento ha sorpreso i presenti, che hanno assistito a questa improvvisa alterazione delle condizioni atmosferiche.

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