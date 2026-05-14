In Italia, il calcio si trova di fronte a una fase di incertezza, con diverse candidature alla presidenza della FIGC. Tra i nomi in corsa ci sono Abete e Malagò, pronti a guidare l'ente calcistico. La situazione attuale rischia di compromettere la credibilità del settore, con possibili conseguenze su risultati sportivi ed economia. La sfida riguarda anche il modo di affrontare le criticità e di riformare il sistema.

. In Italia il calcio può crollare, perdere credibilità, fallire nei risultati, implodere economicamente. Può persino toccare il fondo, come è successo più volte negli ultimi anni. Ma c’è una cosa che non cambia mai: chi comanda. Le candidature di Giancarlo Abete e Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC non sono una notizia: sono la conferma di un sistema che non ha alcuna intenzione di rinnovarsi. Un sistema che, davanti al bivio tra futuro e passato, sceglie sempre il passato. Perché il passato è controllabile, gestibile, prevedibile. Il futuro no. Abete ha già guidato la FIGC per anni. Malagò governa lo sport italiano da oltre un decennio.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Figc, Abete e Malagò candidati alla presidenza: cambiare tutto per non cambiare nulla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Malagò e Abete si sono candidati ufficialmente alla presidenza FigcL’ex presidente Coni Giovanni Malagò si è ufficialmente candidato alla presidenza della Figc dopo aver ottenuto anche l’appoggio della Lega Serie B.

Leggi anche: Flop Mondiale, Gravina si dimette dalla Federcalcio. Per la successione è derby Malagò-Abete: per la serie, cambiare tutto per non cambiare niente

Temi più discussi: Figc, grandi manovre per il nuovo presidente: Malagò è davanti, Abete corre (per ora); Malagò ufficializza la candidatura, Abete lo segue: il duello per la presidenza della Figc; Figc: la Serie C incontra Abete e Malagò, 'attenzione è su programmi'; Le elezioni FIGC saranno un duello tra Malagò e Abete: voti, alleanze e rischio ineleggibilità.

Figc, Abete ufficializza candidatura: Presunta ineleggibilità Malagò? Non è questione di mia competenza x.com

Presidenza Figc, su Malagò c’è l’ombra dell’ineleggibilità: è l’ultimo ostacolo prima di una vittoria ormai annunciataL'ex presidente del Coni rischia per il cosiddetto pantouflage, norma che prevede un periodo di stop di tre anni per chi ha guidato un ente vigilante prima di poter assumere incarichi in organismi col ... ilfattoquotidiano.it

Sarà Malagò vs Abete: chi è il favorito nel duello per la FIGC e perchéFIGC, presentate le candidature per la presidenza. Malagò favorito con il sostegno di Serie A, AIC e B, Abete punta sulla LND ... policymakermag.it