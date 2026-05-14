Fibrosi cistica in Lombardia vive un paziente italiano su cinque

In Italia, circa 6 mila persone convivono con la fibrosi cistica, una malattia genetica che colpisce le vie respiratorie e il sistema digestivo. La Lombardia ospita circa un quinto di queste persone, quindi più di 1.200 pazienti. La distribuzione sul territorio evidenzia come questa condizione riguardi una parte significativa della popolazione italiana, con numeri che si mantengono costanti nel tempo. La gestione clinica e l’assistenza rappresentano aspetti importanti per le strutture sanitarie della regione.

Sono circa 6 mila le persone affette da fibrosi cistica in Italia e il 20% vive in Lombardia. Significa che oltre 1.200 pazienti vengono seguiti nei tre principali hub regionali dedicati alla diagnosi e alla cura della malattia: il Policlinico di Milano, gli Spedali Civili di Brescia e l’Ospedale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Valtecne sostiene la ricerca sulla fibrosi cisticaValtecne - società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali - sostiene la...

Regione, in Commissione Sanità il punto sulla Fibrosi cisticaSono circa 6 mila le persone affette da fibrosi cistica in Italia. Il 20% dei pazienti sono in Lombardia, cioè circa 1.200 seguiti dai tre hub regionali ... bsnews.it

Fibrosi cistica, il confronto in Regione: In 10 anni 5,3 milioni di investimenti per questa patologiaIn Lombardia vive circa il 20% dei pazienti italiani. Più dialogo tra istituzioni, pazienti e strutture sanitarie ... milano.corriere.it