Nel mondo dei veicoli 4x4 compatti, due modelli si confrontano per le loro capacità off-road: la Fiat Panda Cross 4x4 e la Suzuki Jimny. Entrambe sono pensate per affrontare terreni difficili, ma si differenziano per caratteristiche tecniche, dimensioni e approccio alla guida. La Panda Cross combina un design compatto con un sistema di trazione integrale, mentre la Jimny si presenta come un modello più tradizionale, con un telaio e una struttura più robusti. Il confronto si focalizza su utilizzo pratico, divertimento e performance sul campo.

Se il confronto è tra utilizzo reale, divertimento e capacità off-road, queste due hanno filosofie molto diverse: la Fiat Panda Cross 4×4 0.9 TwinAir è una citycar estremamente intelligente con vere capacità in fuoristrada leggero;. la Suzuki Jimny 1.5 VVT AllGrip Pro è invece un vero fuoristrada compatto “old school”.. Differenze principali. Caratteristica Fiat Panda Cross 4×4 0.9 TwinAir Suzuki Jimny 1.5 VVT AllGrip Pro Filosofia Citycar 4×4 versatile Fuoristrada puro Motore 0.9 turbo bicilindrico 1.5 aspirato 4 cilindri Potenza 85 CV 102 CV Coppia 145 Nm 130 Nm Peso molto leggera più pesante Trazione AWD automatico con ELD 4×4 inseribile... 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Fiat Panda Cross 4×4 vs Suzuki Jimny: chi vince offroad?

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