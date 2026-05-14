Due veicoli compatti si confrontano in una sfida dedicata alle capacità off-road e all’uso reale su terreni accidentati. La prima è una city car con trazione integrale pensata per affrontare anche percorsi difficili, mentre la seconda è un fuoristrada leggero, noto per la sua agilità e robustezza su terreni impervi. La comparazione si concentra sulle caratteristiche tecniche, le performance e il comportamento su percorsi sterrati.

Se il confronto è tra utilizzo reale, divertimento e capacità off-road, queste due hanno filosofie molto diverse: la Fiat Panda Cross 4×4 0.9 TwinAir è una citycar estremamente intelligente con vere capacità in fuoristrada leggero;. la Suzuki Jimny 1.5 VVT AllGrip Pro è invece un vero fuoristrada compatto “old school”.. Differenze principali. Caratteristica Fiat Panda Cross 4×4 0.9 TwinAir Suzuki Jimny 1.5 VVT AllGrip Pro Filosofia Citycar 4×4 versatile Fuoristrada puro Motore 0.9 turbo bicilindrico 1.5 aspirato 4 cilindri Potenza 85 CV 102 CV Coppia 145 Nm 130 Nm Peso molto leggera più pesante Trazione AWD automatico con ELD 4×4 inseribile...🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Fiat Panda 4×4 Cross vs Suzuki Jimny: chi vince la sfida offroad?

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Ecco perchè odio la Fiat Panda 4x4!

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