Festival Callido Nacchini | i Coronation Anthems di Händel nella Basilica dei Frari

Venezia si appresta ad accogliere un concerto nella Basilica dei Frari, previsto per martedì 26 maggio 2026 alle 21:00. L’evento fa parte del Festival Callido Nacchini e vedrà eseguiti i Coronation Anthems di Händel, un ciclo di composizioni sacre del compositore britannico. La serata si svolgerà in un contesto di grande rilevanza storica e artistica, con un’attenzione particolare alla musica barocca.

Venezia si prepara a vivere una serata di straordinaria solennità musicale. Martedì 26 maggio 2026, alle ore 21:00, la Basilica dei Frari farà da cornice a un evento concertistico d’eccezione, interamente dedicato al genio di Georg Friedrich Händel. Protagonisti della serata saranno il Coro e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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