Festa promozione per il Frosinone in Serie A | divieto ad alcolici forti vetro e lattine

Il 16 maggio 2026, la città di Frosinone si appresta a ospitare un evento per festeggiare il ritorno del Frosinone Calcio in Serie A. La celebrazione si terrà nel piazzale della stazione ferroviaria, dove saranno adottate alcune restrizioni, tra cui il divieto di alcolici forti, vetro e lattine. La manifestazione coinvolge diverse iniziative per celebrare la promozione della squadra nel massimo campionato nazionale.

La città di Frosinone si prepara a celebrare il ritorno del Frosinone Calcio in Serie A con un grande evento in programma il 16 maggio 2026 presso il piazzale della stazione ferroviaria. Per garantire sicurezza e ordine pubblico durante i festeggiamenti, il sindaco ha firmato un’ordinanza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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