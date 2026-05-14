Ferentino maltrattamenti in famiglia | scatta l' allontanamento urgente per un 41enne

A Ferentino, un uomo di 41 anni è stato allontanato dalla propria abitazione a causa di un episodio di violenza domestica. La misura cautelare è stata disposta in via d’urgenza per proteggere la persona coinvolta. La decisione arriva dopo le indagini condotte dalle forze dell’ordine, che hanno riscontrato comportamenti violenti all’interno della famiglia. La vittima è stata messa in sicurezza e non ci sono ulteriori dettagli sulle modalità dell’accaduto.

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Un grave caso di violenza domestica ha portato all'emissione di una misura cautelare d'urgenza a tutela della vittima. Nella serata del 12 maggio, i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino hanno notificato a un 41enne originario di Frosinone, già noto alle Forze dell'Ordine, un decreto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferentino, scatta il Codice Rosso: allontanato un 41enne per violenza? Domande chiave Come hanno fatto i Carabinieri a confermare la gravità delle lesioni? Cosa ha spinto la madre a denunciare i maltrattamenti subiti... Maltrattamenti in famiglia: il body shaming del padre sulla figlia configura il reatoLa VI sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 30780 del 15 settembre 2025, ha rigettato il ricorso di un padre confermando la relativa condanna per maltrattamenti in danno della figlia ... diritto.it Maltrattamenti in famiglia. In carcere un 56enneMaltratta da mesi la compagna. Arrestato un 56enne. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo caso di violenza in ambito familiare. Nelle ultime settimane nella provincia estense diversi gli interventi dei ... ilrestodelcarlino.it