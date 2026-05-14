Femi Benussi brava attrice considerata solo per la sua bellezza

Femi Benussi è un’attrice italiana nota soprattutto per la sua presenza scenica e la bellezza. La sua carriera si è sviluppata negli anni ‘60 e ‘70, con ruoli principalmente in film di genere e commedie sexy. Pur essendo riconosciuta come un'attrice di talento, spesso è stata etichettata soltanto per il suo aspetto estetico. La sua filmografia include numerosi titoli che le hanno portato una certa popolarità nel cinema italiano di quegli anni.

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