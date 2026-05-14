Femi Benussi brava attrice considerata solo per la sua bellezza
Femi Benussi è un’attrice italiana nota soprattutto per la sua presenza scenica e la bellezza. La sua carriera si è sviluppata negli anni ‘60 e ‘70, con ruoli principalmente in film di genere e commedie sexy. Pur essendo riconosciuta come un'attrice di talento, spesso è stata etichettata soltanto per il suo aspetto estetico. La sua filmografia include numerosi titoli che le hanno portato una certa popolarità nel cinema italiano di quegli anni.
Ripercorriamo la carriera di Femi Benussi, dal grande talento ma condannata a ruoli sexy. Spesso, dietro una icona sexy, può nascondersi una vita tormentata. Caratterizzata da eventi drammatici, sfortune, insoddisfazioni professionali. Una vita spesso infelice che non traspare dai film che la hanno resa quasi una dea. Diventando quasi impensabile, poiché le riteniamo persone inarrivabili, non paragonabili ai comuni mortali. Pensiamo a Femi Benussi, attrice attiva tra la metà anni 60 e i primi anni 80, principalmente nella Commedia sexy italiana. Ma con incursioni anche nel genere Horror, Poliziesco e Western. Come sovente accade, resterà incastrata nei ruoli di donna sensuale e provocante, non riuscendo a farsi apprezzare come meritava in altre vesti. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
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