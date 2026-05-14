Negli ultimi tempi, le borse di tutto il mondo stanno registrando un forte incremento, attribuito principalmente allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Questa tendenza non si limita agli Stati Uniti, ma si sta diffondendo anche nei mercati asiatici, in particolare in Asia orientale. Le aziende del settore stanno investendo sempre più risorse in tecnologie legate all’intelligenza artificiale, contribuendo a modificare gli equilibri del capitalismo globale. La crescita delle quotazioni azionarie di queste imprese è visibile in vari indici di mercato.

Il grande rally delle borse mondiali ha una causa, e una causa soltanto: l’intelligenza artificiale. La cosa non riguarda solo gli Stati Uniti, ma, in maniera crescente, anche i mercati finanziari dell’Asia orientale. È febbre da IA, insomma. I numeri parlano chiaro, d’altra parte, con i principali indici azionari sempre più concentrati intorno alle società tech, e queste ultime sempre più addentro all’ecosistema dell’IA. Oligopolio nei mercati USA. Basta analizzare il valore totale delle azioni in circolazione (market cap) delle prime 10 aziende quotate all’S&P 500 (l’indice che raggruppa le migliori 500 aziende quotate ai vari indici di New York) per rendersi conto di quanto i mercati finanziari siano dominati da queste super-società dell’IA. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Febbre da IA nei mercati finanziari, le aziende del settore stanno riscrivendo il capitalismo globale

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