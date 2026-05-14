EA Sports ha annunciato il ritorno della Sfida Creazione Rosa intitolata “Incontri Principali”, dedicata ai momenti più significativi del weekend calcistico. La nuova sfida include incontri come Roma contro Lazio, Liverpool contro Villa, e altre partite di rilievo. L’evento permette ai giocatori di ricreare le formazioni di queste gare e di guadagnare premi in base ai risultati ottenuti. La selezione di incontri principali si concentra sugli eventi più attesi e seguiti nel calcio europeo e italiano.

Torna l’appuntamento più amato dai cacciatori di pacchetti. EA Sports ha rilasciato la nuova Sfida Creazione Rosa “Incontri Principali”, che celebra i match più caldi del weekend calcistico. Dal calore del Derby della Capitale alla velocità della Premier League, ecco come completare le sfide e assicurarti un Pacchetto giocatori zinco rari. Hai 6 giorni per riscattare i tuoi premi. Completare gli Incontri Principali è il modo migliore per rifornire il proprio club di giocatori rari e, con un po’ di fortuna, trovare qualche pezzo pregiato dei TOTS attuali. Questa settimana i requisiti sono bilanciati, permettendoti di usare molti scarti del club. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, INCONTRI PRINCIPALI: DA ROMA-LAZIO A VILLA-LIVERPOOL, TUTTE LE SFIDE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

FC 26 Incontri Principali: Guida alle sfide City-Arsenal e PSG-LioneQuesta settimana il focus è tutto sulle sfide vertice in Premier League e Ligue 1, ma non mancano i caldi derby belgi e portoghesi.

Leggi anche: FC 26 SBC Incontri Principali: Derby d’Italia e sfide europee per fare scorta di pacchetti!