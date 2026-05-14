Faq Anac specchio di un sistema ancora migliorabile

Le FAQ pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 13 febbraio non sono solo un aggiornamento tecnico rivolto agli esperti. Si tratta di un documento che riflette alcune criticità e aspetti ancora migliorabili nel sistema di regolamentazione. La pubblicazione mira a fornire risposte chiare a domande frequenti, ma evidenzia anche aree in cui si potrebbero apportare modifiche o chiarimenti. La scelta di diffondere queste FAQ si inserisce nel tentativo di rendere più comprensibile e accessibile il quadro normativo vigente.

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