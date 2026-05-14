Faq Anac specchio di un sistema ancora migliorabile
Le FAQ pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 13 febbraio non sono solo un aggiornamento tecnico rivolto agli esperti. Si tratta di un documento che riflette alcune criticità e aspetti ancora migliorabili nel sistema di regolamentazione. La pubblicazione mira a fornire risposte chiare a domande frequenti, ma evidenzia anche aree in cui si potrebbero apportare modifiche o chiarimenti. La scelta di diffondere queste FAQ si inserisce nel tentativo di rendere più comprensibile e accessibile il quadro normativo vigente.
di Salvatore Magliocca Le FAQ ANAC pubblicate lo scorso 13 febbraio non costituiscono un semplice esercizio di chiarificazione o un aggiornamento destinato agli specialisti. Sono, piuttosto, un documento che – letto nella sua interezza – svolge una funzione quasi diagnostica: contemporaneamente mostrano sia lo stato di salute del sistema degli appalti pubblici, evidenziandone le fragilità e, contestualmente, ne confermano le aspirazioni. Il Codice dei contratti pubblici, adottato nel 2023, aveva uno scopo primario: semplificare, razionalizzare, innovare. Dopo tre anni, quella promessa è comunque attuale. Purtroppo, l’obiettivo è tutt’altro che raggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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