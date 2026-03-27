Famiglia nel bosco perizia psichiatra Cantelmi | Bimbi autolesionisti con disturbi sonno e rush cutanei assistenti sociali assenti

Una famiglia residente in un'area boschiva è stata oggetto di un'analisi psichiatrica che ha evidenziato comportamenti autolesionisti nei bambini, accompagnati da problemi di sonno e eruzioni cutanee. La relazione sottolinea l'assenza di interventi da parte degli assistenti sociali e segnala specifiche negligenze da parte di alcune professioniste coinvolte nel caso.

La relazione mette in evidenza la negligenza della dottoressa D’Angelo e della coordinatrice Lucia Fiorillo, le quali vengono descritte come assenti e non coinvolte durante le fasi più delicate della separazione dei figli dalla madre La perizia dello psichiatra Cantelmi descrive un quadro all. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, perizia psichiatra Cantelmi: "Bimbi autolesionisti con disturbi sonno e rush cutanei, assistenti sociali assenti" Articoli correlati Leggi anche: Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Fanpage: “In casa famiglia rischiano disturbi psichiatrici” Leggi anche: Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Fanpage: “Servizi sociali non stanno lavorando per riunire la famiglia” Approfondimenti e contenuti su Famiglia nel bosco perizia psichiatra... Temi più discussi: Famiglia del bosco, la difesa prepara nuova perizia in vista dell'udienza sul ricongiungimento; Famiglia nel bosco, dopo l'incontro con La Russa la madre cambia linea: 'Sì a tutte le richieste; Famiglia nel bosco, i legali: Conseguenze catastrofiche per i bimbi. Servizi sociali senza pudore; Famiglia del bosco, i bimbi via dalla madre. Il tribunale: Catherine è ostile e squalificante. Meloni: Inaccettabile. La relazione di Cantelmi, psichiatra della famiglia nel bosco: Distacco dalla madre un trauma per i bambiniNella perizia realizzata dallo psichiatra consulente della famiglia nel bosco si descrivono gli effetti del trauma del distacco: Rush ... fanpage.it Famiglia del bosco, nuova perizia dei legali: l’udienza sul ricongiungimento diventa decisiva per i figliTrapianti in Italia, 2025 da record ma crescono i no alla donazione Nel 2025 la Rete trapiantologica italiana ha registrato i migliori risultati di ... assodigitale.it Sono partiti per Sharm el-Sheikh lasciando a casa da soli i cinque figli minori. L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Trieste a Fanpage.it: “Avviato con i genitori un percorso, puntiamo a riunire la famiglia” - facebook.com facebook La holding della famiglia Porsche-Piëch principale azionista #Volkswagen ha visto l'utile rettificato dopo le imposte fermarsi a 2,9 miliardi in calo di circa il 9% rispetto al 2024. Vanno bene gli investimenti hi-tech e ora guarda alla difesa x.com