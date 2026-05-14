Durante l'ultimo Gran Premio di Formula 1, l'Alpine ha ottenuto un sorpasso sulla Haas grazie a un aggiornamento tecnico che ha migliorato le prestazioni della vettura. La squadra francese ha adottato una strategia più aggressiva, sfruttando le nuove modifiche aerodinamiche, mentre la Haas ha mantenuto un approccio più conservativo. A Miami, questa scelta si è tradotta in uno svantaggio per il pilota, penalizzato dalla strategia meno rischiosa adottata dalla scuderia americana.

? Punti chiave Come ha fatto l'Alpine a recuperare il vantaggio sulla Haas?. Perché la strategia conservativa della Haas ha penalizzato Bearman a Miami?. Quali errori nei pit stop hanno compromesso la gara della Haas?. Come influenzerà il clima di Montreal la sfida tra le due scuderie?.? In Breve Alpine supera Haas di 5 punti nel mondiale costruttori dopo Miami.. Pierre Gasly e Franco Colapinto garantiscono punti alla scuderia francese.. Bearman registra distacco di 0,5 secondi da Gasly in sessione Q2.. Errore nei pit stop causa 36 secondi di distacco tra Bearman e Colapinto.. Dopo il Gran Premio del Giappone, la Haas si trovava in una posizione di forza al quarto posto nel campionato costruttori, con un vantaggio di due punti sull’Alpine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, sorpasso Alpine su Haas: l’aggiornamento tecnico cambia la sfida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

F1 2026: Alpine e Haas stravolgono la classifica, Mercedes torna suLe prime tre gare del campionato 2026 hanno delineato un quadro tecnico e sportivo che ha ribaltato molte delle aspettative riposte nelle nuove...

Dal lupo Mercedes alla Haas-Godzilla: in Giappone la F1 cambia lookIl Giappone sta scatenando la fantasia dei creativi dei team di F1 che per questa gara stanno annunciando livree speciali.

Temi più discussi: Cambia la classifica del GP Miami di Formula 1: pesanti penalità a Leclerc e Verstappen dopo la gara; È ciò che voglio da lui ogni GP: che valore ha il miglior weekend di Colapinto in F1; Kimi Antonelli, è nata una stella: l’italiano in fuga nel Mondiale F1; F1 | Hamilton furioso a Miami: il gestaccio a Colapinto dopo che gli ha rovinato la gara – VIDEO.

Non perderti dirette, news e highlightsPaura al via del GP di Miami: Pierre Gasly tenta il sorpasso all'esterno su Lawson, ma tocca la Racing Bulls del neozelandese. L'Alpine si ribalta e poi si appoggia sulle barriere. Pilota ok, ma che s ... sport.sky.it

F1 | Alpine, i buoni risultati attirano sponsor (Gucci) e nuovi investitori: Mercedes resta alla finestraI risultati positivi di inizio stagione alimentano l’ottimismo in casa Alpine anche fuori dalla pista. Resta aperta la partita sulla quota del 24% detenuta da Otro Capital, con Mercedes tra i potenzia ... msn.com