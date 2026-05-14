All’Eurovision Song Contest 2026 si parla anche di feste bilaterali, che hanno suscitato molte discussioni e attirato l’attenzione dei partecipanti. Questi incontri informali sono stati protagonisti di una serie di eventi notturni, alcuni dei quali hanno coinvolto anche alcune delle celebrities presenti. Tra i partecipanti si sono fatti notare diversi commenti sul loro ruolo e sulla loro frequenza, mentre alcune dichiarazioni hanno sottolineato la necessità di averne coraggio per affrontare queste occasioni.

Ma potevano forse mancare i festini bilaterali anche all’Eurovision Song Contest 2026? Hanno rappresentato un vero e proprio tormentone a Sanremo, considerando che hanno tenuto sveglia Elettra Lamborghini per tutta la notte. E ora l’artista, al fianco di Gabriele Corsi alla guida della conduzione italiana, li ha citati nel corso della seconda semifinale, in attesa della finale di sabato dove torna a esibirsi Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì. Si è anche concessa un commento su Victoria Swarovski, la conduttrice dell’Eurovision insieme a Michael Ostrowski. Elettra Lamborghini, il commento su Victoria Swarovski. Victoria Swarovski è l’ereditiera chiamata a condurre l’Eurovision Song Contest: rispetto allo scorso anno, molti hanno notato una conduzione sottotono in quel di Vienna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eurovision Song Contest 2026, Elettra Lamborghini: “Ci vuole coraggio”. Tornano i festini bilaterali

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