Eurovision Sal Da Vinci | Io ambulante di sentimenti riporto la melodia su un palco internazionale
Durante la manifestazione musicale internazionale, un cantante italiano ha portato sul palco un abito decorato con il tricolore e ha eseguito una performance ricca di energia, mentre sullo sfondo si sono visti fuochi d’artificio. In un'intervista, ha descritto il proprio ruolo come quello di un ambulante di sentimenti, sottolineando l’intento di riportare la melodia italiana su un palcoscenico globale. La sua esibizione ha coinvolto il pubblico presente e si è distinta per l’atmosfera vibrante.
(Adnkronos) – Un'esplosione di italianità, tra fuochi d'artificio e un abito da sposa con il tricolore che squarcia la scena. La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 ha avuto un protagonista indiscusso: Sal Da Vinci. La sua performance, un mix di melodia classica, coreografia moderna e una potenza travolgente, ha conquistato l'Europa anche se la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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