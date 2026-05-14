A Vienna, durante l’Eurovision, si sono verificati momenti di tensione quando la polizia ha allontanato alcuni manifestanti dai pressi della Wiener Stadthalle. Sono stati rimossi video che mostrano cori di protesta e momenti di contestazione. La sicurezza ha intervenuto per gestire la situazione e allontanare le persone che avevano manifestato vicino all’ingresso dell’evento, senza riferimenti a eventuali identificazioni o motivazioni precise dei presenti.

? Punti chiave Come sono stati rimossi i video con i cori di protesta?. Chi sono i manifestanti allontanati dalla sicurezza della Wiener Stadthalle?. Perché i telespettatori hanno sentito urla diverse dai video ufficiali?. Quali misure adotterà l'ORF per le prossime esibizioni musicali?.? In Breve Sei persone allontanate dalla Wiener Stadthalle per proteste e comportamenti molesti.. Video ufficiali su YouTube sono stati editati per rimuovere i cori pro-Pal.. Cinque Paesi hanno deciso di non partecipare all'edizione 2024 per motivi politici.. Proteste simili registrate negli anni passati con Eden Golan e Yuval Raphael.. La sicurezza presso la...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurovision, caos a Vienna: la polizia allontana i manifestanti

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