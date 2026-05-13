Cinque Paesi hanno annunciato il loro ritiro dalla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna. La città si prepara ad accogliere l’evento, ma si registrano preoccupazioni riguardo a possibili proteste di grande entità. La settantesima edizione del concorso musicale si svolgerà nella capitale austriaca, mentre le nazioni coinvolte comunicano ufficialmente la loro decisione di non partecipare.

Il palco di Vienna ospiterà quest’anno la settantesima edizione dell’ Eurovision Song Contest, ma qualcosa di storico sta accadendo dietro le quinte. Per la prima volta nella lunga storia della manifestazione, cinque paesi hanno deciso di voltare le spalle al contest in segno di protesta contro la partecipazione di Israele. Una frattura che va ben oltre la musica e che rivela tensioni geopolitiche profonde all’interno dell’Unione Europea di Radiodiffusione. Islanda, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna hanno ufficializzato il loro ritiro nell’arco di poche settimane, tutte concentrate tra dicembre 2025 e l’inizio del 2026. Le emittenti RÚV, RTÉ, AVROTROS, RTVSLO e RTVE hanno comunicato la decisione praticamente all’unisono, dopo un incontro cruciale dell’EBU tenutosi a Ginevra nel dicembre 2025.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Eurovision 2026 nel caos: 5 Paesi si ritirano e Vienna teme proteste senza precedenti

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