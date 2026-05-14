Stasera si svolge la seconda serata di eliminazioni dell’Eurovision 2026, che porta avanti la selezione dei concorrenti per la finale di sabato 16 maggio. La competizione musicale europea si sta concentrando sulla definizione dei partecipanti che avanzeranno alla fase conclusiva dell’evento. I vari artisti in gara si esibiscono davanti alla giuria e al pubblico, con le votazioni che determineranno chi potrà continuare la corsa verso il titolo.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina La seconda semifinale va in onda alle 21:00 su Rai 2, con l’anteprima alle 20:15.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Eurovision 2026, seconda serata di eliminazioni in vista della finale

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