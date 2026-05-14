Stasera si svolge la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 nella Wiener Stadthalle di Vienna. La serata inizia alle 21:00, con l’apertura prevista alle 20:45. La scaletta prevede le esibizioni di diversi artisti, con la conclusione prevista intorno alle 23:00. Durante la serata, gli spettatori possono votare i propri candidati tramite il sistema di televoto e online, secondo le modalità ufficiali. Le votazioni rimangono aperte fino a pochi minuti prima della fine della trasmissione.

Vienna, 14 maggio 2026 – Si riaccendono i riflettori della Wiener Stadthalle per la seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026. Dopo il debutto di venerdì scorso con l’acclamata esibizione di Sal Da Vinci per l’Italia (già qualificata in qualità di organizzatore), oggi si sfideranno altri 15 Paesi. In palio ulteriori 10 posti per la finale di sabato 16 maggio. La prima semifinale ha promosso Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia, che vanno ad aggiungersi alle finalisti di diritto (oltre all’Italia, l’Austria, Francia, Germania e Regno Unito). Chi si esibisce stasera: le ‘note’ italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eurovision 2026, la scaletta della seconda serata (con gli orari precisi). Stasera si può votare?

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