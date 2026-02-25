Sanremo, 25 febbraio 2026 – Se ieri sera li abbiamo ascoltati tutti e 30, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si esibiranno 15 cantanti. In attesa della scaletta con gli orari esatti dell’ordine di uscita di big in gara, ospiti, collegamenti e spazi pubblicitari, il direttore artistico Carlo Conti ha reso noto in conferenza stampa chi vedremo stasera e chi salirà sul palco domani. La scaletta con gli orari minuto per minuto – che ci farà sapere anche a che ora finirà la puntata di stasera – viene resa nota indicativamente dopo le 17. Sanremo 2026, come si forma la classifica: nuovo sistema di voto il 25 e 26 febbraio. Cosa cambia Italian actress Pilar Fogliati (L) and Sanremo Festival host and artistic director Carlo Conti (R) pose during a photocall at the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 25 February 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospiti

Leggi anche:

Scaletta prima serata Sanremo 2026 in Pdf: gli orari esatti di uscita di cantanti e ospiti

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

Temi più discussi: La scaletta della prima serata - Festival di Sanremo 2026 - articolo - Rai.it; Il programma della prima puntata del Festival; Sanremo 2026, prima serata scarica la scaletta ufficiale in pdf; Scaletta prima serata Sanremo 2026 in Pdf: gli orari esatti di uscita di cantanti e ospiti.

Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospitiSi esibiscono 15 cantanti, l’altra metà domani sera. Sul palco anche Fausto Leali, la febbre ferma Arianna Fontana ... quotidiano.net

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026: i 15 cantanti in gara stasera al Festival, orari e conduttoriLa scaletta di Sanremo 2026, chi canta stasera nella seconda serata del Festival: i 15 cantanti, orari, conduttori e ospiti. Con Conti e Pausini, Pilar Fogliati, Lillo e Achille Lauro. Battuta su Fior ... corriere.it

Tutto pronto per la seconda serata di Sanremo, da scaletta la fine è prevista per la 01.15 #RadioShow #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari x.com