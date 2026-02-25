Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026 | gli orari precisi di cantanti e ospiti

Da quotidiano.net 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanremo, 25 febbraio 2026 – Se ieri sera li abbiamo ascoltati tutti e 30, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si esibiranno 15 cantanti. In attesa della scaletta con gli orari esatti dell’ordine di uscita di big in gara, ospiti, collegamenti e spazi pubblicitari, il direttore artistico Carlo Conti ha reso noto in conferenza stampa chi vedremo stasera e chi salirà sul palco domani. La scaletta con gli orari minuto per minuto – che ci farà sapere anche a che ora finirà la puntata di stasera – viene resa nota indicativamente dopo le 17.  Sanremo 2026, come si forma la classifica: nuovo sistema di voto il 25 e 26 febbraio. Cosa cambia Italian actress Pilar Fogliati (L) and Sanremo Festival host and artistic director Carlo Conti (R) pose during a photocall at the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 25 February 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

scaletta in pdf della seconda serata di sanremo 2026 gli orari precisi di cantanti e ospiti
© Quotidiano.net - Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospiti

Leggi anche:
Scaletta prima serata Sanremo 2026 in Pdf: gli orari esatti di uscita di cantanti e ospiti
Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

Video Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

Temi più discussi: La scaletta della prima serata - Festival di Sanremo 2026 - articolo - Rai.it; Il programma della prima puntata del Festival; Sanremo 2026, prima serata scarica la scaletta ufficiale in pdf; Scaletta prima serata Sanremo 2026 in Pdf: gli orari esatti di uscita di cantanti e ospiti.

scaletta in pdf dellaScaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospitiSi esibiscono 15 cantanti, l’altra metà domani sera. Sul palco anche Fausto Leali, la febbre ferma Arianna Fontana ... quotidiano.net

scaletta in pdf dellaLa scaletta della seconda serata di Sanremo 2026: i 15 cantanti in gara stasera al Festival, orari e conduttoriLa scaletta di Sanremo 2026, chi canta stasera nella seconda serata del Festival: i 15 cantanti, orari, conduttori e ospiti. Con Conti e Pausini, Pilar Fogliati, Lillo e Achille Lauro. Battuta su Fior ... corriere.it