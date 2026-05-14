Durante le prove dell’Eurovision 2026 in Norvegia, l’esibizione di Jonas Lovv è stata censurata dalla televisione nazionale, che ha ritenuto la performance troppo audace per essere trasmessa. La decisione è stata comunicata prima della messa in onda ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla natura specifica dell’esibizione. La censura ha suscitato reazioni tra gli organizzatori e i partecipanti, mentre la produzione ha confermato la modifica in fase di trasmissione.

Quando pensi all’Eurovision Song Contest, ti aspetti di tutto: piume, lustrini, performance sopra le righe che sfidano le leggi della fisica e del buongusto. Eppure, quest’anno a Vienna, è successo qualcosa di inaspettato. Jonas Lovv, il rappresentante norvegese in gara con la canzone “ Ya Ya Ya “, si è visto recapitare un’ammonizione ufficiale dall’EBU, l’Unione Europea di Radiodiffusione che organizza la kermesse. Il motivo? La sua esibizione sarebbe stata giudicata troppo sexy, troppo spinta, troppo sensuale per il palco dell’Eurovision. “ Penserete che sia una sciocchezza, ma lo show è stato considerato troppo spinto e sensuale. Non sto scherzando, giuro che non è uno scherzo, è tutto vero “, ha dichiarato lo stesso Jonas Lovv, con un misto di incredulità e ironia.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Eurovision 2026, la Norvegia censura l’esibizione di Jonas Lovv: “Troppo audace per la tv”

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Intervista a Jonas Lovv, in gara all'Eurovision 2026 per la Norvegia. Sul palco di Vienna porterà il brano Ya-Ya-Ya. #JonasLovv #YaYaYa #Eurovision2026 x.com

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