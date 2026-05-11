Eurovision 2026 stop all’esibizione di Jonas Lovv | Troppo spinta rischia una multa
L’Eurovision 2026 si avvicina, ma già si registra un episodio che ha suscitato tensioni tra gli organizzatori e un concorrente. Durante le prove, un'artista è stata interdetta dall'esibizione a causa del contenuto ritenuto troppo provocatorio. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente, e si attende ora una possibile sanzione in caso di ulteriori infrazioni. La vicenda è al centro delle cronache prima ancora dell'inizio della manifestazione.
L’ Eurovision 2026 non è ancora cominciato ma il primo mini-scandalo è già servito. A far parlare tutti in queste ultime ore è Jonas Lovv, rappresentante della Norvegia con la canzone Ya Ya Ya, che a poche ore dalla seconda semifinale (quando salirà sul palco) si è ritrovato con una richiesta piuttosto imbarazzante: rendere la sua esibizione meno sensuale. Sì, perché secondo l’EBU, l’organizzazione che supervisiona il concorso, alcuni dettagli della performance sarebbero troppo “spinti” per il grande palco europeo. E se la delegazione norvegese non dovesse adeguarsi, potrebbe arrivare anche una multa. Eurovision 2026, Jonas Lovv troppo sexy per il palco?.🔗 Leggi su Dilei.it
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