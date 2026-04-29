La regione si trova a un punto di svolta, tra le difficoltà legate a problemi strutturali che si protraggono da anni e le sfide di un domani ancora da affrontare. Le infrastrutture e i servizi mostrano segni di usura e bisogno di interventi urgenti. Le autorità locali stanno valutando le prossime mosse, mentre le comunità vivono con la consapevolezza delle criticità presenti e delle questioni irrisolte.

Esiste un confine sottile tra la resilienza di un territorio e il rischio che le sue fondamenta inizino a cedere sotto il peso di fragilità strutturali troppo lunghe da ignorare. La Basilicata si trova oggi a un bivio cruciale, dove le scelte di gestione del bene pubblico e la capacità di generare valore determinano non solo il presente, ma il diritto stesso al futuro. Analizzare la salute delle finanze regionali e l’equilibrio dei conti significa guardare dritto negli occhi la capacità di un sistema di sostenersi senza soccombere all’inerzia. Il dibattito deve necessariamente estendersi alla protezione della legalità e del territorio, per...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata al bivio: tra fragilità strutturali e sfide del futuro

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