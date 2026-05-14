Oggi, giovedì 14 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni dei giochi Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati comunicati in diretta e sono disponibili per consultazione. Le estrazioni si sono svolte come di consueto, con numeri estratti in diverse città e punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. I giocatori hanno potuto verificare subito se hanno ottenuto vincite o meno, consultando i numeri estratti sui canali ufficiali.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 14 maggio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 77 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, giovedì 14 maggio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 14 maggio 2026

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 14 Febbraio 2026

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