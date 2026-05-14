Estrazioni Lotto 14 Maggio 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

Alle ore 20:00 di oggi sono state effettuate le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta e sono ora disponibili. I giocatori hanno potuto verificare i numeri estratti per le rispettive schedine e controllare eventuali vincite. La combinazione di numeri estratti è stata trasmessa ufficialmente e pubblicata sui canali dedicati.

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 18 Aprile 2026

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