Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 14 aprile 2026
Oggi, martedì 14 aprile 2026, alle ore 20:30 si tiene l’estrazione del VinciCasa, il concorso che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti di questa estrazione saranno resi noti poco dopo l’estrazione stessa. La lotteria si svolge regolarmente e i risultati vengono pubblicati immediatamente dopo l’evento.
Estrazione VinciCasa oggi 14 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 14 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 14 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 13 APRILE 2026 ESTRAZIONE 12 APRILE 2026 ESTRAZIONE 11 APRILE 2026 ESTRAZIONE 10 APRILE 2026 ESTRAZIONE 9 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 14 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it
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