Estrazione Million Day di oggi 5 marzo 2026 | i numeri vincenti di giovedì

L'estrazione Million Day di oggi, giovedì 5 marzo 2026, si è svolta alle ore 19:00 e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta. La lotteria ha distribuito i premi tra i partecipanti che hanno scelto i numeri estratti, senza ulteriori dettagli sui vincitori o sui premi assegnati. L'evento si è svolto come di consueto, con l'estrazione trasmessa in diretta.

Oggi, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 5 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 4 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 3 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 2 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 1 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 28 FEBBRAIO ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.