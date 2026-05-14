estorsioni e traffico internazionale di droga confiscato il tesoro del boss morano

Le autorità italiane hanno sequestrato il patrimonio di un noto boss coinvolto in estorsioni e traffico di droga a livello internazionale. Le operazioni sono state condotte dai reparti delle provincie di Firenze e Reggio Calabria, con l’ausilio di personale specializzato. L’intervento ha portato al sequestro di beni ritenuti appartenere al soggetto coinvolto, in un’azione che ha colpito il suo patrimonio.

FIRENZE I finanzieri dei comandi provinciali di Firenze e Reggio Calabria, assieme a personale dello Scico, hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Corte d’appello reggina che, sulla base del "Codice antimafia", ha disposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni e la confisca di beni per un valore stimato in circa 200 mila euro nei confronti dell’imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto un narcotrafficante e usuraio calabrese contiguo alla cosca "Bellocco" di Rosarno. Il patrimonio di Morano era stato già acquisito con una confisca di primo e di secondo grado, disposta dalle Sezioni Misure di Prevenzione del Tribunale e della Corte d’Appello di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Lanazione.it

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