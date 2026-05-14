In un incontro a Tunisi, rappresentanti di varie fazioni libiche si sono riuniti per il secondo incontro del forum 4+4, dedicato alla situazione nel paese. Durante l’incontro, il ministro libico ha affermato che si tengono colloqui anche con il generale Haftar, ma ha ribadito che Tripoli deve rimanere la capitale ufficiale. La discussione si è concentrata sulla stabilità e l’organizzazione politica, senza indicare decisioni definitive o accordi conclusivi. La riunione si inserisce in un processo di dialogo tra le parti coinvolte.

A Tunisi è andato in scena il secondo round del cosiddetto mini-meeting 4+4 dedicato alla Libia. Questo vertice, così chiamato per la presenza di 4 rappresentanti del governo orientale e 4 di quello occidentale, è sostenuto dalle Nazioni Unite e dalla missione onusiana nel Paese arabo per superare lo stallo elettorale e provare ad iniziare una lunga e complessa road-map che porti alla riunificazione della Libia. Nella nazione affacciata sul Mediterraneo da ormai oltre un decennio agiscono due governi, il primo nella capitale Tripoli chiamato Governo di Unità Nazionale (GNU) ed il secondo, tecnicamente suddiviso fra Tobruch e Bengasi, denominato Governo di Stabilità Nazionale (GNS). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Esclusivo – Parla il ministro libico Trabelsi: “Parliamo anche con Haftar ma Tripoli deve essere la capitale”

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