Elettra Lamborghini e il cambiamento fisico | Forse ho esagerato…

Elettra Lamborghini ha recentemente affrontato il tema del suo aspetto fisico, commentando pubblicamente il suo cambiamento. In un'intervista o in un'interazione con i media, ha detto di aver forse esagerato con alcuni interventi o modifiche al suo corpo. La cantante si trova in un periodo di grande attenzione mediatica, durante il quale ha deciso di parlare apertamente di questa sua scelta, suscitando interesse tra il pubblico.

Elettra Lamborghini torna a parlare del suo corpo e lo fa in un momento di grande esposizione mediatica. La cantante, oggi al timone della telecronaca dell’Eurovision 2026 insieme a Gabriele Corsi, ha scelto le pagine del settimanale Chi per affrontare un tema che negli ultimi mesi l’ha accompagnata spesso: il dimagrimento e il cambiamento fisico rispetto al passato. Negli anni Elettra ha costruito una parte importante della sua immagine pubblica anche sulla sicurezza con cui ha sempre mostrato se stessa. Proprio per questo, la trasformazione del suo fisico non è passata inosservata e ha attirato commenti, giudizi e critiche sui social. Lei, però, ha deciso di raccontare come sono andate davvero le cose, ammettendo anche di essersi forse spinta un po’ oltre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Elettra Lamborghini - Voilà (Testo/Lyrics) [Sanremo 2026]

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