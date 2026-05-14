A Forlì, una coppia si trovava in attesa del loro primo figlio, con progetti di vivere insieme in una casa a Imola e due impieghi stabili nello stesso stabilimento dove si erano incontrati e innamorati tre anni prima. Tuttavia, negli ultimi sette giorni, le prospettive di questa famiglia sono cambiate, aggiungendo preoccupazioni alle loro vite. Centinaia di altre famiglie si trovano in situazioni di crisi simili.

Forlì, 14 maggio 2026 – Fino a una settimana fa il futuro aveva contorni abbastanza chiari: un figlio in arrivo, una casa insieme a Imola, due lavori stabili nello stesso stabilimento dove si erano conosciuti e innamorati tre anni prima. Poi l’annuncio dei tagli di 400 posti di lavoro all’Electrolux ha cambiato improvvisamente la prospettiva. Lucia Mascotelli, 34 anni, e Carlo Falcone, 38, aspettano un bambino che nascerà a settembre e da qualche mese si sono trasferiti nella città d’origine di lui, continuando ogni mattina a raggiungere insieme la fabbrica forlivese di viale Bologna. "Notizia che invece ti getta nell’incertezza del futuro”....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Electrolux, la storia di Lucia e Carlo: “Aspettiamo il nostro primo figlio, in crisi centinaia di famiglie”

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