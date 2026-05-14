Economia prezzi all' ingrosso stazionari a Parma

Il 8 maggio 2026, nella sede della Camera di commercio dell’Emilia a Parma, si è svolto un incontro tra le Commissioni Tecniche dedicate al monitoraggio dei mercati delle principali filiere agroalimentari del territorio. Durante l’evento sono stati analizzati i dati relativi all’andamento dei prezzi all’ingrosso, che si sono mantenuti stazionari nel periodo recente. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà del settore, che hanno condiviso osservazioni sui trend di mercato attuali.

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La sede di Parma della Camera di commercio dell’Emilia ha ospitato, l’8 maggio 2026, l'incontro delle Commissioni Tecniche incaricate di monitorare l'evoluzione dei mercati per le principali filiere agroalimentari del territorio. L'analisi congiunta degli esperti ha delineato un quadro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Camera di Commercio: prezzi all'ingrosso stazionari a ParmaSi è tenuta il 29 aprile 2026, presso la sede di Parma della Camera di commercio dell’Emilia, la riunione delle Commissioni tecniche preposte alla... Prezzi all'ingrosso a Parma: invariati per salumi e formaggiLa seduta del 6 marzo presso la sede parmense della Camera di commercio dell’Emilia ha delineato un panorama economico all’insegna della stabilità. Temi più discussi: Germania, prezzi ingrosso in aprile aumentano oltre attese; Grano duro, i prezzi italiani sotto mietitura sono da saldo; Quanto sta influendo la guerra in Medio Oriente sui prezzi al supermercato; Assemblea Asiago, produzione e consumi in crescita nel 2025. E’ BENE LEGGERE AVVERTIMENTO RETE DI CONTROLLO La guerra non provocata con l'Iran di Trump viene usata come scusa per spingere euro digitale e denaro all'ingrosso della banca centrale Investire in nuove tecnologie digitali... fornisce un cer x.com Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,122 €/kWh – 14 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 14 Maggio 2026, un valore ... quifinanza.it Prezzo gas oggi: PSV in lieve calo, tariffa tutelata ARERA scende a 0,49 €/Smc ad aprile 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è un tema centrale per famiglie e imprese, soprattutto in un contesto di continue variazioni sui mercati internazionali. Oggi, 14 ... quifinanza.it